Foreldre og storebror tiltalt for grove overgrep og vold mot tre barn

En far, mor og storebror er tiltalt for overgrep og vold mot tre barn i deres egen familie.

Rettssaken mot de tre startet i Bergen tingrett mandag.

Den 35 år gamle faren er blant annet tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen datter, som var under ti år da overgrepene fant sted.

Også en storebror i familien er tiltalt for overgrep. Han var under 18 år da overgrepene skjedde, og er halvbror til de tre minste barna.

Den 36 år gamle moren er tiltalt for vold og grov mishandling.

– Dette er en veldig alvorlig sak. Det omhandler grove seksuelle overgrep og grov mishandling av egne barn, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Overgrepene og mishandlingen skal ha skjedd i en kommune i nærheten av Bergen.

De tre nekter straffskyld.

Spilte av avhør

De første dagene av rettssaken kommer til å gå med til å spille av avhørene av barna.

I ett av avhørene som ble spilt av mandag, fortalte det ene barnet om hvordan moren hadde slått ved flere anledninger, både med hånden, med en pinne og med kjøkkenredskaper.

– Det har ikke vært så lett hjemme, sa ett av barna i avhøret.

Strafferamme på 21 år

Faren er tiltalt for overgrep som har en strafferamme på 21 års i fengsel. Ifølge tiltalen har 35-åringen gjennomført en rekke seksuelle overgrep mot sin egen datter.

Overgrepene skal ha skjedd fra 2016 til mars 2017. Da var jenta seks år gammel.

Han skal i tillegg ha søkt etter filmer på nett som viser overgrep mot barn.

Mannen er også tiltalt for å ha utøvd fysisk og psykisk vold mot en sønn, og for å ha unnlatt å gripe inn da konen utøvde vold mot barna.

– Tvang barn til å drikke urin

Tiltalen mot moren inneholder gjentatte episoder med grov vold mot to døtre og en sønn.

I tiltalen omtales en episode hvor sønnen skal ha blitt tvunget til å drikke sin egen urin fordi han hadde tisset på seg. I tillegg omtales gjentagende episoder med slag og spark. Han skal også ha blitt tvunget naken ut av huset.

Sønnen skal også ha blitt bundet fast på hender og føtter. Moren skal deretter ha puttet et skjerf i munnen hans.

Tiltalen beskriver også en episode hvor hun skal løftet en av døtrene opp og kastet henne i bakken.

Tiltalen mot moren har en strafferamme på 15 år i fengsel.

Tre uker i retten

Ingen av foreldrene er norske statsborgere.

Barna har over lengre tid blitt tatt hånd om av barnevernet. Foreldrene har ikke hatt omsorgen for dem de siste to årene.

Det er satt av tre uker til saken i Bergen tingrett.