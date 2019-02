I politiavhørene har gutten beskrevet i detalj hvordan han levde med grov vold og mishandling.

Avhørene er blitt spilt av under de to første dagene av rettssaken mot moren, faren og halvbroren hans i Bergen tingrett.

I avhørene har det kommet frem at han ved flere anledninger er blitt slått og sparket av moren.

Andre dag i retten fortalte gutten at moren flere ganger hadde tvunget ham til å drikke sin egen urin. Blant annet beskrev han en episode da han måtte drikke sin egen urin som straff for at han hadde tisset på seg selv.

– Det smakte ikke godt. En av gangene prøvde jeg å tisse så lite som mulig, fortalte gutten.

Foreldrene i midten av 30-årene står tiltalt for overgrep, grov vold og mishandling mot tre av barna sine.

– Jeg holdt nesten på å spy

Avhøret ble gjort for rundt to år siden. Den gang var gutten ti år. Han fortalte i avhøret at han var åtte år gammel da han måtte drikke urinen.

– Jeg holdt nesten på å spy. Det var så ekkelt, fortalte han.

Gutten fortalte at han måtte tisse i en kopp på do og drikke det mens moren så på.

– Hun fortalte at hvis jeg drakk mitt eget tiss, ville jeg slutte å tisse i sengen. Men det hjalp ikke. Det ble egentlig bare verre, fortalte han.

– Truet med å bli kastet i bossbilen

Gutten beskrev også en episode da moren skal ha beskyldt ham for å stjele en 50-lapp. Han fortalte at moren ga ham en dag til å finne den igjen.

– Jeg lette etter den, men fant den ikke, fortalte han.

Dagen etter, da 50-lappen ikke hadde dukket opp, fortalte gutten at han ble bundet fast på hender og føtter, og at moren og halvbroren festet et skjerf rundt munnen hans.

– De tok på høy musikk på TV-en, sånn at ingen skulle høre at jeg skrek, fortalte han i avhøret.

Deretter skal de ha truet med å legge ham i bossdunken.

– Så sa de at jeg ville bli tatt med i bossbilen og at vi ikke ville se hverandre mer. Jeg skrek alt jeg kunne, fortalte han.

Gutten fortalte at de slapp ham løs da 50-lappen dukket opp igjen.

FORSVARER: Jan Christian Kvanvik er forsvarer for den 35 år gamle faren i familien. Foto: Eivind Fondenes / NRK

– Måtte stå naken utenfor huset

En annen gang skal moren ha låst ham ute og tvunget ham til å stå naken utenfor huset.

Flere av klassekameratene som kom forbi på vei til skolen skal ha sett ham, og spurt ham om det da han kom til skolen.

– Jeg løy til dem og sa at jeg ikke hadde stått naken utenfor huset. Det var så flaut, fortalte han.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen sier de kommer til å presentere vitneavhør som bekrefter denne historien.

Under avhøret ble gutten spurt om hva han følte da det skjedde.

– Jeg tenkte at jeg skulle ønske at jeg hadde en annen familie. Og heldigvis skjedde det. Alt jeg måtte gjøre var å fortelle at mamma slår meg, fortalte han.

Det var en av flere ganger gutten har fortalt om hvordan han har fått det bedre etter at barnevernet tok ham ut av familien.

– Den dagen jeg flyttet, var den beste dagen i mitt liv, fortalte han i avhøret som ble spilt av mandag.

Omfattende tiltale

Foreldrene og en eldre halvbror er tiltalt for en rekke alvorlige forhold.

Den 35 år gamle faren er blant annet tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen datter, som var seks år gammel da overgrepene skal ha skjedd.

Den 36 år gamle moren er tiltalt for vold og grov mishandling mot sønnen og to døtre.

Den eldre halvbroren er tiltalt for overgrep mot sine to mindre søstre. Han var under 18 år da overgrepene skjedde.

Alle tre nekter straffskyld.

Advokat Thomas Klevenberg, som forsvarer moren, sier hun erkjenner at flere av episodene som er beskrevet i tiltalen faktisk har skjedd, men at det er uenighet om de er rettsstridig.

- Hvis du har et barn som slår eller sparker mot foreldrene, så har du lov til å stanse det og til en viss grad begrense det, sa Klevenberg mandag.

Forholdene faren er tiltalt for faren har en strafferamme på 21 år, mens moren risikerer 15 år i fengsel.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Bergen tingrett.