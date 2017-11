Forebygger glatte veier

Kulde i luften og is og snø på bakken har gjort at både saltebiler og brøytebiler har vært på veiene søndag. Natt til mandag skal de ut igjen for å hindre glatte veier i morgentrafikken. – Planen er at de skal kjøre ut en ny runde ved 02-tiden, sier trafikkoperatør Jan Marøy ved Statens vegvesen.