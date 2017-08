Forbyr skuleturar i foreldreregi

Fjell kommune set foten ned for skuleturar arrangert av foreldre, skriv avisa Vestnytt. I fleire år har det vore tradisjon at tiandeklassingane reiser på utanlandstur, men fylkesmannen har konkludert med at Fjell bryt opplæringslova og prinsippet om at skulen skal vera gratis.