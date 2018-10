Forbrukertilsynet om feil ved nye strømmålere: – Kunden kan ha en god sak

Fra: ikkesvar@bkk.no Til: xxx Sendt: 25. september 2018 Emne: Informasjon til AMS kunder

Kjære kunde. Vi ønsker å informere deg om at vi dessverre ikke har fått kontakt med den automatiske strømmåleren som du har fått montert xxxxxxxxx på din adresse xxxx xxxx. Den sender ikke avlesninger til oss. Dette skyldes enten feil i programvaren i kommunikasjonsenheten eller manglende mobildekning i området. Inntil vi får løst kommunikasjonsutfordringene, ser vi oss nødt til å gå tilbake til manuell innmelding av måleravlesning. Du vil derfor inntil videre få en SMS hver måned, der vi ber om at måler blir lest av. Vi har brukt tid på å få systemløsning på plass for å håndtere dette. Vi beklager at dette har tatt lang tid. Du kan også logge deg på bkk.no/minside og legge inn din måleravlesning selv. Vi beklager ulempen dette medfører, og jobber kontinuerlig for en løsning. Det kan bli behov for et nytt besøk hos deg. Vi vil i så fall ta kontakt for nærmere avtale. Du vil bli informert når det ikke lenger er behov for manuell innmelding av måleravlesning. Vennlig hilsen BKK Nett