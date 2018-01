For fyrste gong er kvinnene størst på P1

– 2017 har vore eit fantastisk år for norsk musikk og det er veldig spesielt at over halvparten av det vi har spelelista er med kvinnelege artistar, seier musikksjef Atle Bredal i P1.

På NRK P1 kom 51 prosent av den nye musikken i 2017 frå kvinnelege artistar. Også halvparten av dei mest spelte artistane var kvinner.

KVALITET: – Norsk musikk er i vinden og blir lagt merke til, og det er kvinnene som gjer det, seier musikksjef Atle Bredal. Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK

Sigrid er den mest spelte norske artisten i 2017, med over 292 avspelingar på P1. Ho blir berre slått av den internasjonale artisten Bruno Mars, med 334 avspelingar. Deretter kjem av dei norske artistane; Astrid S (281), Ingebjørg Bratland (255), Highasakite (245) og Gabrielle (243).

I tala er kvinner som er soloartist, hovudvokalist eller i eit samarbeidsprosjekt tatt med.

Blir lagt merke til

– Dette har kome heilt av seg sjølv, nettopp fordi kvaliteten på den norske musikken har vore så bra, og majoriteten av det som passar for P1 har vore kvinnelege artistar, seier Bredal.

Dei norske kvinnelege artistane har også blitt lagt merke til i utlandet. Til dømes er Sigrid blant BBC sine mest lovande artistar i 2018.

– Norsk musikk er i vinden og blir lagt merke til, og det er kvinnene som gjer det, seier Bredal.

Vurderer kvaliteten på låten

Det er berre to år sidan rekneskapen for radiomarknaden viste at det var få kvinner som vart spelt. Det gjorde at musikkprodusentane i NRK hadde dette i bakhovudet når dei skulle spelelista låtar.

– Då måtte vi passe på å få nok kvinner med i miksen, men no treng vi ikkje å tenkje på det i det heile. Vi vurdere berre ut etter kvaliteten på låten. Resultatet er heilt naturleg at det faktisk er så mange kvinner med, seier Bredal.

Brak, interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane, synest det er gledeleg at så mykje av den nye musikken kjem frå kvinnelege artistar.

– Det er viktig med kjønnsbalanse både på og bak scena samt i teama rundt artistane. Brak har følgt Sigrid i lang tid og det gler oss stort over at ho har nådd så langt, seier Vegard Moberg, dagleg leiar i Brak.

VIDEO: I 2017 vart rekordmange kvinner lista på NRK P1. Faktisk over halvparten! I tillegg er ein kvinneleg debutant på toppen over dei mest spelte norske artistane. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: I 2017 vart rekordmange kvinner lista på NRK P1. Faktisk over halvparten! I tillegg er ein kvinneleg debutant på toppen over dei mest spelte norske artistane.

Treng fleire kvinnelege musikarar

– Dette er flotte tal og veldig inspirerande, seier Marie Amdam.

Ho er medlem i bergensbandet Razika, og synest det er bra at så mange kvinnelege artistar blir lista.

Men samtidig saknar ho fleire kvinnelege musikarar. Amdam meiner tala ikkje er heilt representativ for bransjen, då det til dømes er flest menn som er musikarane til desse kvinnelege artistane.

– Eg håpar at vi kan få fleire kvinnelege musikarar, og at fleire kvinner vel å spele instrument. Vi må få fleire kvinner både føre og bak scena, seier Amdam.