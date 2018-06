– Det er ikke akkurat noen monsterfisk, sier Mathias Botnen, om sardinen han fikk på kroken på Sotra lørdag kveld.

HAR 76 ARTER: Mathias Botnen fra Bergen er en av mange som er bitt av artsfiske. – Utrolig gøy å være den eneste som har fått sardin på stang, sier han. Foto: Peter Stenhjem Lie

Han og kameraten Peter Stenhjem Lie var på fisketur der havabbor var målet. Det er en av artene som mangler i samlingen på 76 ulike fiskearter tatt på stang.

– Jeg sto og kastet og håpet på en havabbor da denne plutselig kom på kroken, forteller Mathias.

Han var sikker på det var en brisling eller en liten sild. Men da de skulle gjøre seg klar til å gå hjem for kvelden så de at den lille fisken hadde fått noen rare prikker. Og etter å ha sjekket med andre i artsfiskemiljøet via Snapchat og en ekspert fra Havforskningsinstituttet, var gladmeldingen et faktum. Det var en sardin.

– Drømmen for en artsfisker er å være først i Norge på en art. Og nå er den drømmen oppfylt, sier Botnen.

Ekspert: – Veldig spesielt

Sardinen lever normalt i store stimer i sydligere strøk. Men det hender det havner noen sardiner som bifangst under sildefiske i Nordsjøen. Det forklarer havforsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet.

– UNIKT Å TA PÅ STANG:– Det er veldig spesielt at en sardin i det hele tatt er så kystnært at den kan nås fra land, sier Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

– Men det er jo langt til havs. Stangfangster i Norge har jeg aldri hørt om, og det er veldig spesielt at den i det hele tatt er så kystnært at den kan nås fra land, sier Bjelland til Hooked.no, som omtalte sardinfangsten først.

Havforskeren tror den unormalt høye temperaturen i havet den siste måneden kan ha ført sardinen til norskekysten.

– Jeg kan ikke huske andre tilfeller der vi har fått melding om sardiner fra Vestlandet på forsommeren. Eksemplarene vi har hørt om er ute i Skagerrak, sier han til nettstedet.

– Alltid en ny art å jakte på

Mandag skal Mathias Botnen starte prosessen med å komme seg inn i den offisielle norske sportsfiskerekord-listen. Der står nemlig ikke sardin oppført som fanget i det hele tatt.

– Det får vi ta i løpet av mandagen. Det er en helt surrealistisk følelse å havne på den listen, synes 22-åringen som har drevet med artsfiske i fire-fem år.

– Uansett hva du får er det er det noe mer og nytt og spennende du kan jakte videre på. Man blir aldri ferdig med artsfiske. Det dukker stadig opp nye arter langs kysten som man vil få tak i, forteller han.

Sardin-rekorden blir da 24 centimeter lang og 127.7 gram.

