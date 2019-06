Folkehelseinstituttet skal intervjua dei som vart først sjuke

Pressekonferansen er no over, men du kan sjå opptaket her.

Den kriseråka kommunen vest for Bergen har søndag fått bistand frå to epidemiologar frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Desse ekspertane på sjukdomsspreiing i befolkningar skal etter planen starta med å intervjua nokre av dei første pasientane som vart sjuke med tarminfeksjon.

Fungerande rådmann Torgeir Sæter seier ekspertane primært skal undersøka prøvar og testar.

– Me kan ikkje seia konkret kva dei skal gjera, men dei skal kartlegga årsaker og konsekvensar.

– Dusj, ikkje bad

Fungerande smittevernlege Thomas Herland gjentek kokepåbodet, om at alle som er tilknytta Kleppe vannverk skal koka drikkevatnet.

– Dusjing er greitt, men folk bør unngå å bade i badekar. Og ein bør dekke til opne sår om ein dusjar.

Kommunen har lagt ut informasjon med vanleg stilte spørsmål på sine heimesider.

– Eg oppfordrar folk til å lese der, seier Sæter.

Han svarer mellom anna at det å bruka oppvaskmaskin som vanleg er greitt.

Ikkje kontroll på årsaka

Sæter tilstrøyminga av pasientar til legevakta er ganske konstant.

– Me har kontroll på handteringa av krisen, men ikkje årsaka til utbrotet.

Han har ikkje noko formeining om kor mange fleire som kjem til å bli sjuke dei neste dagane.

Skular og barnehagar skal etter planen haldast opne som vanleg.

– Me har full forståing for kritikken og frustrasjonen blant innbyggjarane i den situasjonen vi no er i, seier fungerande rådmann Sæter.

Døde dyr?

Han seier kommunen ikkje har kome nærare eit svar på kva som har smitta drikkevatnet, om det er døde dyr eller noko anna.

– Me vil ta prøvar fleire stader på leidningsnettet. Førebels held me alle moglegheiter opne om kvar smitta er, sjølv om det mest sannsynlege er at smitta kjem frå høgdebassenget på Øvre Kleppe.

Spørsmål om økonomisk kompensasjon for til dømes kjøpevatn kan han ikkje svara på no.

Han reknar med at kokevarselet vil vara i mange dagar framover.

– Me tar dette veldig alvorlig, både for å finna årsaker og å avhjelpa situasjonen for dei som er råka.

Glade for hjelp

– Me er glade for denne bistanden, og dei kjem til å vera her så lenge det trengst. Dei skal bidra til å forstå kva som er årsak og opphav til det me no slit med.

Det seier varaordførar Bård Espelid til NRK søndag føremiddag.

Kommunen anslo laurdag at så mange som 2000 innbyggjarar har blitt sjuke med tarminfeksjon dei siste dagane. Folk har hatt oppkast, diaré og feber. Over 40 har vore eller er innlagd på Haukeland universitetssjukehus.

Ein eitt år gammal gut frå Askøy døydde med tarminfeksjon onsdag, og vart obdusert fredag. Det er framleis ikkje stadfesta om dødsfallet har samanheng med smitte frå drikkevatnet.

Kjeldejakt

Mistanken er at smitten kjem frå eit høgdebasseng som ligg inne i fjell på Øvre Kleppe. Analysesvar fredag og laurdag har slått fast at det er fleire typar tarmbakterie i drikkevatnet i dette fjellbassenget.

Espelid seier dei to epidemiologane frå Folkehelseinstituttet (FHI) har tre hovudmål for arbeidet dei skal gjera på Askøy.

Å bidra til å seia sikkert kva som er kjelda til utbrotet kommunen har hatt.

Å kartlegga omfanget, altså kor mange som har blitt ramma helsemessig, og kor ein er i forløpet på denne epidemien.

Å sjå kor dei som er ramma bur i høve til det kommunale drikkevass-nettet.

GLAD FOR HJELP: To ekspertar frå Folkehelseinstituttet kom til Askøy i dag. – Dei blir her så lenge det trengst, seier varaordførar Bård Espelid. Foto: Askøy kommune

– Dette vil mellom anna avklara om epidemien no er på toppen, om det framleis vil vera utvikling, eller om ein kan venta at det minkar i nær framtid, seier Espelid.

– Kva skal FHI-folka gjera i dag?

– Dei vil byrja å intervjua pasientar for å kartlegga plagene og sjukdomsutviklinga deira.

Intervjuar dei første

Han seier epidemiologane kjem i aksjon snarast råd, og blir her så lenge det er naudsynt.

– Høgast på agendaen i dag er å snakka med pasientar som vart ramma tidleg i epidemiperioden. Det vil indikera ganske raskt kva som er kjelda for smitten. Om det er vatn eller andre ting.

– Er det framleis eit spørsmål om drikkevatn er årsaka?

– Sannsynlegheita for at det er ei anna kjelde er tilnærma lik null, men me må konkludera det. Også Folkehelseinstituttet meiner det er viktig å utelukka det som ikkje er smittekjelda.

Lokal epidemi

Espelid slår fast at tarminfeksjonen sør på Askøy er ein epidemi som framleis er aktiv.

Det var allereie då kommunen slo krisealarm torsdag klart at dette er ein epidemi.

– Pasientane bur såpass nær kvarandre at me tenker dette er ein lokal epidemi, sa smittevernlege Thomas Herland til NRK torsdag kveld.

Mange på Askøy har lenge vore kritiske til kvaliteten på drikkevass-nettet, og krikken har auka kraftig etter skandalen denne veka.