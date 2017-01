Følger Songstads anbefalinger

Politidirektør Odd Humlegård gjør ingen endringer i forslaget til ny struktur for Vest politidistrikt, som politimesteren Kaare Songstad presenterte like før jul. Songstad ønsket å legge ned 17 og å beholde 30 politistasjoner og lensmannskontor, og det blir også resultatet etter at den endelige kuttlisten i politireformen ble presentert i dag.