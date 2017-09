Brann kjemper for medalje. Vålerenga for å holde seg over nedrykksstreken. Kveldens kamp var derfor svært viktig for begge lag.

Vålerenga tok ledelsen etter åtte minutters spill. Ejuke forsøkte seg på et skudd, som gikk via en Brann-forsvarer. Islandske Samúel Fridjónsson tok den ned og satte den forbi Brann-keeper Piotr Leciejewski.

Nær 2–0

Vålerenga var nær å gå opp til 2–0 etter 23 minutters spill. Skuddet fra Christian Grindheim traff imidlertid tverrliggeren.

Det var også Vålerenga som hadde omgangens siste store sjanse. Leciejewski slo en retur på et skudd ut i feltet. Chidera Ejuke klarte imidlertid å sette ballen over mer eller mindre for åpent mål.

Brann hadde ballen mest i første omgang, men Vålerenga produserte de største sjansene.

VIKTIG KAMP FOR BEGGE LAG: Mye stod på spill for Vålerenga og Brann. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Haugen utlignet

Brann gjorde ett bytte i pausen. Trener Lars Arne Nilsen ville ha mer løpskraft og Jakob Orlov erstattet Torgeir Børven.

Etter 52 minutter kom utligningen. Vega slo et innlegg fra venstre. Jakob Orlov skjøt først i en Vålerenga-forsvarer føre Fredrik Haugen banket den i mål.

Etter utligningen overtok Brann mye av spillet uten at de klarte å skape store sjanser. I stedet var det Vålerenga som gikk opp til 2–1. Chidera Ejuke var målscorer.

– Et svært viktig mål for oss. Jeg er svært lykkelig over å score foran fansen vår, sier Chidera Ejuke til Eurosport.

– Det var en svært åpen og jevn kamp, men surt at vi ikke fikk med oss ett poeng, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

