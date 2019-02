I dag starter arbeidet med å heve KNM «Helge Ingstad». Fregatten kolliderte med tankskipet «Sola TS» 8. november 2018, fikk store skader og sank.

Etter flere måneder med venting, ble det endelig bekreftet at hevingen kunne starte ved 04-tiden i natt, da Forsvaret sendte ut en pressemelding om at de går i gang.

NRK filmer og sender hele hevingsaksjonen direkte. I videovinduet over kan du følge arbeidet gjennom hele operasjonen.

– Nå strammer vi kranene og sørger for mer og mer kraft. Vi gjør oss klar til løftet som vil skje om ikke så veldig lenge, sier opplyser bergingsleder Anders Penna i BOA til NRK klokken 05.30. Han anslår at det vil ta i overkant av en time å få fregatten opp fra bunnen.

Denne redningsoperasjonen er helt unik, forteller Penna. Han skal lede hevingsarbeidet der rundt 300 personer er involvert.

– Et fartøy har aldri vært løftet på den måten som «Helge Ingstad» skal heves på, så dette er noe helt nytt. Vi skriver vår egen lærebok mens vi holder på.

Frykter dønninger

Før operasjonen kunne starte var over 100 sjekkpunkt gjennomgått.

– Det er en uhyre kompleks operasjon som er planlagt på detaljnivå. Hovedfokuset er at ingen skal bli skadet. Utstyret er tungt. Kjettingene som brukes i løftet veier 270 kilo per meter. Det er store krefter i sving, sier Penna.

Været er det som skaper størst usikkerhet underveis i redningsoperasjonen. Hevingen har allerede blitt utsatt flere ganger på grunn av været.

Fregatten har 16 enorme kjettinger trukket under seg, og disse skal festes til kranfartøyene.

Når de tre fartøyene henger sammen, blir de sårbare for bevegelser.

– Det er viktig at vi ikke får noe utakt i bevegelsene, så derfor er vi veldig bekymret for dønninger. De kommer ved nord- og nordvestlige vinder, sier Penna.

Han legger til at kastevinder også er uheldig for arbeidet, og forklarer at en stabil og rolig vind fra øst er ideelt. Værvinduet med østavind må vare i fem-seks dager for at redningsmannskapet skal få fregatten opp på lekteren.

De første tre dagene av hevingsarbeidet vil mesteparten av arbeidet skje under vann. Så vil selve løftejobben starte.

– Det vil ta tre til fire dager å få «Helge Ingstad» så høyt opp at vi kan overføre fregatten til lekteren, sier Penna.

Se detaljert plan for hevingsarbeidet i faktaboksen:

Hevingen steg for steg Ekspandér faktaboks Avgang Hanøytangen: Kranfartøyene har allt mannskap ombord og fortøyer ved havaristen. Kjettingene festes til kranene: Kjettingene ligger klar under fregatten og nå skal dykkere koble dem til kranfartøyenes løfteanretninger. Sjakler skal kobles til de grove kjettingene og hver pinne i sjaklene veier 53 kilo. Dette er et komplisert og tungt arbeid. Løftet: Dette er dag null i selve løfteoperasjonen. Helge Ingstad løftes til hun er klar av bunnen. Når hun er stabil i kranen kuttes alle sikringer og kjettinger til land. Helge Ingstad trekkes ut fra land for å få mer dybde under seg. Rette opp: Helge Ingstad ligger ikke bent, men heller 8,5 grader forover og har 26,5 graders styrbord slagside. Nå skal hun rettes opp. Feste de siste kjettingene: Fire kjettinger har ikke vært mulig å plassere skikkelig. Nå skal disse lirkes på plass og videre løft blir utført med totalt 32 kjettinger. Tømme vann: Helge Ingstad løftes opp samtidig som alt vannet dreneres ut. Dette tar tid. Fregatten kan ikke løftes helt opp dersom hun er full av vann. Flytte til lekter: Helge Ingstad løftes opp til den dybden hun vanligvis har. Lekteren ligger ved siden av henne, nedsenket. Helge Ingstad løftes over på lekteren, som til slutt hever henne helt opp av vannet. Koble fra: Når Helge Ingstad er på tørrt dekk skal kjettingene kobles fra. Kjøre hjem: Helge Ingstad sikres til lekteren slik at hun står rolig i vind og bølger. Så slepes hun til Håkonsvern. Operasjonen kan avbrytes før de to første punktene. Etter dette er det umulig å avbryte operasjonen.

– Ett kritisk punkt

Fregatten er fylt med vann og ligger med stor slagside. Penna og kollegene har gjort nøye beregninger for at den ikke skal velte når den blir løftet opp.

– Det er ett punkt som er mest kritisk: når vi skal løfte «Helge Ingstad» opp fra bunnen og ta hele vekten i kranene.

OPERASJONSLEDER: Anders Penna skal lede arbeidet med å heve fregatten. Nå gleder han seg til å komme i gang. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Kjettingene er festet slik at de ikke skal løsne eller rive med seg deler av det relativt tynne skroget. Det er også montert kameraer i toppen av kranene, som skal overvåke bevegelser i fregatten.

– Er det mulig å avbryte operasjonen underveis?

– Ja, vi har lagt grundige planer for alle eventualiteter. Vi har muligheter til å stoppe operasjonen og planer for hvordan vi skal gjøre det, sier Penna.

160 TONN MED KJETTING: 16 slike kjettinger, på 30–50 meter, slynger seg under bunnen på Helge Ingstad. Bare en meter med kjetting veier 270 kilo. Diameteren er 11,4 centimeter. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Gasser og våpen

Det er montert målere som varsler dersom det lekker ut gasser fra skipet. Kilder kan være kloakk eller matavfall som finnes om bord.

– Det er heldigvis lite farlig materiell om bord så vi er ikke bekymret for at det skal medføre fare for personellet på løftefartøyene. Men gassmålerne gir et varsel dersom det skulle være noe, sier Penna.

Det er også noen våpen om bord, men torpedoer og missiler ble fjernet og detonert tidlig i februar. Forsvaret har sagt at de vil prioritere å få våpnene fjernet eller sikret på et tidlig tidspunkt.