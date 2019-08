FNB søker samarbeid til høyre

Styret i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Bergen skriver i en pressemelding at de «etter valget ser det vanskelig å samarbeide med følgende partier: Rødt, SV, MDG, Venstre, Arbeiderpartiet». De skriver at de kan samarbeide med partier som ikke vil ha bybane over Bryggen og som er «åpen for å fjerne ytre bomring». Samtidig skriver de i pressemeldingen at de regner seg som et sentrumsparti. KrF, som har markert seg som en av de tydeligste bybanen over Bryggen-tilhengerne, er ikke på listen over uønskede samarbeidspartnere. Høyre har tidligere flagget at de vil samarbeide med FNB.