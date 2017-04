Flytter inn i båten for å redde påsketurister raskere

De startet påsketuren lørdag, og skal fortsette helt til påsken er over. Røde Kors har flyttet informasjonssentralen sin om bord i redningsbåten sin i Hordaland. Dermed har også mannskapet satt sjøbein for påsken.

– Denne påsken er vi mer om bord i båten, slik at vi kan rykke ut til en hendelse i løpet av få minutter, sier leder for Røde Kors-båten i Hordaland, Terje Hårvik.

Søndag var båten i Kinsarvik for å øve med det lokale hjelpekorpset i Hardangerfjorden. En mann ligger «hjelpeløs» i sjøen, og må berges om bord i båten.

FLYTTER INN: Nestkommanderende Thormod Dahl og de andre på Røde Kors-båten har flyttet om bord for å kunne rykke raskere ut. Foto: Tale Hauso / NRK

– Flere og raskere båter

– Røde Kors har jo som motto at vi skal være best på redning fra fjord til fjell. Og med sen påske i år, forventer vi økning i antall båter på sjøen, og at det kan skje hendelser. Vi ønsker å være der mange mennesker er, og være med å forebygge og eventuelt redde, sier Hårvik.

SAMARBEID: Også Redningsselskapet samarbeider med Røde Kors til sjøs. Bildet er fra en samøvelse ved Bømlo mandag. Foto: Redningsselskapet

Det er første gang informasjonssentralen flyttes om bord i båten.

– Hordaland er det fylket med flest registrerte fritidsbåter, og tallet øker over hele landet. Båtene går også stadig raskere, begrunner lederen for Røde Kors-båten.

Hele uken skal de øve med og bistå lokale hjelpekorpsmannskaper. Etter at de mønstret på, opplevde mannskapet å bli kalt ut til to reelle hendelser på like mange døgn.

– Vi var ute på søk lørdag morgen og la til igjen, så fikk vi et nytt søk søndag morgen. Det viser at er vi om bord i båten, så blir vi brukt, og da er vi en ressurs som kan komme raskt på plass, sier Hårvik.

ØVELSE: Lokale Røde Kors-mannskaper i Kinsarvik i Hardanger fikk besøk av Røde Kors-båten søndag. Foto: Tale Hauso / NRK

Røde Kors hjelpekorps Ekspandér faktaboks Er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten.

Består av 5861 aktive frivillige fordelt på 301 lokale hjelpekors.

Bistår med søk, redning, førstehjelp og evakuering landet rundt.

Flest oppdrag på sommeren og i påsken. Kilde: Røde Kors

– Kan glemme farene på sjøen

Stig Hope og Christina Riber Østlie fra Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps deltok på øvelsen søndag.

– Det er veldig fint å få denne på besøk, for vi har jo ikke noen lokal båt her. Vi har mest oppdrag i fjellet, og det er det som er mest relevant for oss, men vi ser at flere og flere er på sjøen, så det er mye kompetanse vi kan lære av, sier Hope.

– Det blir fort litt slik at man glemmer farene på sjøen. Her har vi jo flesteparten av hendelsene i fjellet, men vi har jo mye sjø her også, sier Riber Østlie.