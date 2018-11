Politi, brannvesen og redningsskøyte rykte måndag føremiddag ut til CCB sitt industriområde på Ågotnes.

– Alle personar er komne opp av vatnet. Ingen er sakna, opplyser operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

– Uforståeleg at det kunne skje

Dei første meldinga gjekk ut på at det var ei kran som hadde velta.

Kurt Rune Andreassen, konsernsjef CCB, stadfestar at det var ein stor flytedokk som låg på området, som har gått ned.

– Dette skjedde midt under ein nøye planlagd aksjon, der eit fartøy var på veg inn i flytedokken. Fartøyet bakka ut igjen då dette skjedde, seier Andreassen til NRK.

Det var det nydøypte flytande lakseslakteriet «Norwegian Gannett» som skulle inn i dokken.

No har heile dokken gått ned utanfor kaia på CBB.

– Det er uforståeleg for meg korleis dette kunne skje, seier Andreassen.

Flytedokken i verftsområdet på Laksevåg blei taua bort i 2017. No ligg den på sjøbotn utanfor CCB på Ågotnes.

To personar redda opp frå sjøen

Sigmund Våge er kaptein på Norwegian Gannet. Han seier dei var på veg inn i dokken for ein sjekk av utstyr.

– Då me var komne inn fekk me beskjed frå dokkmasteren om å bakka oss roleg ut igjen. Etter det så veit eg eigentleg ikkje kva som skjedde med dokken, fortel Våge.

Dokken er bygd i 1911 og er 206 meter lang. Dokken har ei innvendig breidde på 32 meter og kan løfta 12.000 tonn. Norwegian Gannet har ei totalvekt på om lag 5500 tonn, opplyser Våge.

– Noko har skjedd i det me var på veg inn, men det er vanskeleg for meg å uttala meg om. Me kom oss heldigvis klar av dokken og alt gjekk vel med oss. Heldigvis ser det ut til å ha gått bra med dei på dokken også.

FLYTEDOKKKEN: NRK besøkte flytedokken på Ågotnes.

Politiet melder at det var éin person som hamna i sjøen. Andreassen seier to personar hamna i sjøen.

– Dei hadde på seg redningsutstyr og blei raskt henta opp frå sjøen. Det er ingen personskadar etter det eg får opplyst.

Mona Vindenes sat ved kjøkenbordet då og gjekk i fjorden.

– Eg sat ved kjøkenbenken og såg ein fiskebåt som var på veg inn i flytedokken. Fiskebåten byrja å bakka sakte ut frå dokken, og då den var komen ut låg flytedokken lågt i vatnet. Så velta den og gjekk rett til botns, fortel Mona Vindenes.

Mona Vindenes såg dramatikken frå kjøkenvindauge.

– Eg er heilt skjelven.