Bønder over hele landet fortviler: En uvanlig tørr vår og sommer har ført til en tørkekrise i store deler av landet.

Onsdag i forrige uke gikk Bonde- og småbrukerlaget ut og ba regjeringen om å lempe for regelverket for bønder som er rammet av avlingssvikt.

En av dem som har fått kjenne krisen på kroppen er bonden Arne Manger. Familien hans drev i flere generasjoner kyr- og melkeproduksjon på gården på Radøy i Nordhordland, før han tidligere i år valgte å selge gården og bli selverklært klimaflyktning.

– Det har blitt uforutsigbart å være bonde i Nordhordland, sa Manger til NRK den gang.

Fra søkkvåt til brunsvidd jord

27 dager med regn i juni i fjor beskriver godt den utfordringen bonden opplevde i møte med vestlandsværet de siste årene. Derfor valgte familien å flytte nordøstover og drive en gård i Gudbrandsdalen i Oppland.

– Vi spøkte med at det kom til å bli tidenes sommer nå som vi flytter, ler Manger.

SVIDD: Gården på Lesja er på 900 dekar og kyrne har rikelig med plass. Men det tørre været har gjort at beiteområdet er mindre enn det vanligvis ville vært. Foto: Arne Manger

Humøret er intakt, selv om han innrømmer at beitet på den nye gården er «temmelig brunsvidd». Oppland er nemlig blant fylkene som er hardest rammet av krisen.

– Vi er heldige i den forstand at vanningsanlegget på gården i Lesja fungerer bra, men jeg ser hvor vanskelig det er for mange av naboene. Det støver godt på jordene. Det er en svært kritisk situasjon, sier Manger.

Enorm fôrmangel

Krisen begynner å bli stor for mange av landets bønder.

På nettsiden forformidling.no kan bønder som mangler fôr kobles med bønder som har fôr til overs.

Tirsdag morgen viste oversikten at det mangler 77.600 rundballer. Det vil si at 22.300 dyr mangler fôr.

På den nye gården i Lesja skal Manger holde godt over 60 kyr både til melkeproduksjon og slakt. Gården på 900 dekar gjør at det er få kyr i forhold til arealet. Det redder også Manger fra den verste krisen.

– Vi håper å slippe å slakte mer enn nødvendig.

REGN: Sommeren 2017 reddet Arne Manger så vidt avlingene og bestemte seg for å kjøpe gård et annet sted. Valget falt på Lesja i Oppland, et av områdene som er hardest rammet av tørkekrisen. Foto: Siri Løken / NRK

Europeisk krise

Manger ettersøker mer langsiktig tenkning fra landets styringsmakter for å gjøre bøndenes hverdag mer forutsigbar. Blant annet ønsker han å se et lager for kornbeholdning som kan brukes i slike ekstraordinære tilfeller.

– Vi skal ikke ta for gitt at vi kan produsere nok mat, særlig når vi ser at krisen har spredt seg over store deler av Europa. Blir dette den nye normalen, med ekstreme sommere, skal det ikke mer enn to-tre sesonger til før det spøker skikkelig.

– Har du angret på valget?

– Nei, det har jeg ikke. Selv om jeg har hatt mange ulike jobber, er det bonde jeg alltid har vært. Nå er det utrolig vanskelig, men jeg har det ikke verst på noen som helst måte.