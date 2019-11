Flest vil ha lågare kollektivprisar

To av tre bergensarar meiner lågare kollektivprisar er viktigare enn mindre bompengar, syner ei undersøking gjort av Sentio for BA. 64 prosent av dei spurde seier lågare kollektivprisar er viktigast, medan 36 svarar at lågare bompengar er viktigare.