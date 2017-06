– Ingen vonde hensikter

Sikkerhetskontrollen på Flesland var stengt i nær to timer etter at en passasjer ble stoppet med en laptop som gjorde utslag på Securitas' maskin under skanning. Ifølge politiet er det ingen grunn til å tro at passasjeren hadde skumle planer. – Laptopen ga ikke utslag på skanningen for eksplosiver, men den har trolig vært i kontakt med noe organisk materiale. Det tok litt tid å få sendt bilder og informasjon over til bombegruppen, forklarer politiets operasjonsleder Frode Kolltveit.