Flesland stoppet opp

All trafikk på Flesland stoppet opp etter at en ung kvinne skal ha tatt seg forbi enveisdørene fra ankomsthallen og inn i det kontrollerte området, skriver BT. Det er ikke bekreftet at flyplassen ble evakuert, men alt stoppet opp. Klokken 17.40 er driften som normal, ifølge avisen.