Flesland måtte evakueres

Terminalen måtte tømmes etter at en manuell brannmelder ved «bussgaten» i tilknytning til flyplassen på Flesland ble utløst mandag kveld i 20-tiden, skriver BA. Alarmen, som raskt viste seg å være falsk, førte også til at bagasjeanlegget måtte stanses. – Hvis det viser seg at dette er gjort med hensikt, vurderer vi politianmeldelse, sier operativ sjef Øystein Skaar.