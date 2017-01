Flertall vil sparke Tangerås

7 av 11 styremedlemmer i Bergen og omland havnevesen (BOH) går inn for at havnedirektør Inge Tangerås skal avskjediges. Direktøren har vært suspendert i 16 måneder etter at han ble siktet for grov korrupsjon i den såkalte cruise-saken. Saken ble henlagt av Statsadvokaten like før jul.