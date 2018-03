Flere velger yrkesfag

Søkertallene til videregående utdanning for 2018 viser at 1200 flere søkere ønsker å ta yrkesfag enn i fjor. – Norge kommer til å mangle mange fagarbeidere i årene fremover. Derfor er det gode nyheter at flere nå velger yrkesfag, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.