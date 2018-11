Flere vaiere på KNM «Helge Ingstad» har røket

Forsvaret har sikret KNM «Helge Ingstad» med ti vaiere. I morgentimene har de meldt til Kystverket at flere av vaierne har røket.

Det var VG som meldte om saken først.

– Vi fikk melding om dette fra Sjøforsvaret i morgentimene i dag, sier Pål Are Lilleheim ved Kystverket til NRK.

Ifølge Kystvaktens innsatsleder på stedet er det nå bare radartårnet, samt deler av hekken, som stikker opp over vannflaten.

Sjøforsvaret ønsker ikke å si noe om utviklingen før de skal holde en pressekonferanse på Haakonsvern klokken 11.

VAIERE: Her jobber festes vaierne som skulle sikre KNM «Helge Ingstad». Nå har flere av dem røket. Foto: Jakob Østheim, / Forsvaret / Forsvaret

Leter etter potensielle skader

Fregatten skal ligge dypere under vann enn den gjorde i går.

Lilleheim forteller at Kystverket jobber for å begrense de miljømessige skadene ved den havarerte fregatten, mens Sjøforsvaret har ansvaret for å sikre KNM «Helge Ingstad».

Tirsdag morgen har Kystverket sendt opp et fly for å få oversikt over potensielle skader.

– Det er fortsatt tidvis lekkasjer fra fregatten, men ikke mer enn det har vært siden havariet. Vi samler opp det som kommer, sier Lilleheim.

Festet med ni vaiere

Mandag inviterte Sjøforsvaret pressen for å ta fregatten nærmere i øyesyn. Da informerte de samtidig om hvordan de jobbet med å sikre fregatten.

Da var KNM «Helge Ingstad» sikret med ni av planlagte ti vaiere. Ifølge sjef for nasjonal sjøoperasjonssenter, Yngve Skoglund, hadde fregatten ligget sikkert siden torsdag klokken 18.

De fortalte også at bergingarbeidet var utfordrendre for Sjøforsvaret.

– Vi har ikke stor erfaring med å redde våre egne fartøy, sa Skoglund.

På Forsvarets egne nettsider informere de at sjef for Sjøforsvaret har også nedsatt en internt undersøkelse for hele hendelsen med fregatten.

Vannet skal stige utover dagen

Kort tid etter kollisjonen med tankbåten TS «Sola» dyttet Sjøforsvaret KNM «Helge Ingstad» bevisst på grunn for å hindre at fregatten skulle synke i Hjeltefjorden.

Da var de bekymret for hvor stabilt fartøyet ville ligge når vannet begynte å stige ved flo.

Nå når fregatten ligger enda dypere under vann, kan det nok en gang bli en utfordring.

Ifølge en tabell på Kystverket sine nettsider, skal vannet nemlig fortsette å stige utover dagen.

Først like etter klokken 14 er vannstanden i området på sitt høyeste, før det begynner å synke igjen.