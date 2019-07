Flere tusen Askøy-innbyggere fikk ikke SMS-varsel om forurenset vann

Flere tusen innbyggere ble syke av campylobacterbakterien som i starten av juni gikk ut i drikkevannet fra høydebasseng nr. 168 på Øvre Kleppe på Askøy.

I uken etter det første kokevarselet etter utbruddet ble sendt ut, hersket det forvirring blant mange av de vel 29.000 innbyggerne på Askøy.

I sosiale medier haglet kritikken mot kommunen for at man først varslet for få, så altfor mange og til slutt måtte sende ut en klargjørende SMS for å rydde opp i rotet.

Fikk varsel tre timer etter de andre

– Vi har opplevd varslingssystemet som ustabilt og lurt på om vi kan stole på det, sier Mariann Hauge.

Hun og familien bor på Florvåg, midt mellom Kleppe vannverk og det friske drikkevannet fra Ingersvann på Erdal.

De fikk SMS-varsel først tre timer etter de andre som fikk vann fra Øvre Kleppe, og føler ikke at varslingen fungerte tilfredsstillende. Den dag i dag er Hauge fortsatt usikker på hva som var vannkilden deres før smitteutbruddet ble kjent torsdag 6. juni.

LOVER BEDRE VARSLING: Varaordfører Bård Espelid sier kommunen er fornøyd med antall husstander som ble nådd, men sier kommunens nye varslingssystem kan nå alle over 16 år som har egen mobiltelefon. Foto: Halldor Asvall / NRK

Varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) har forståelse for at innbyggerne ble frustrerte og ikke følte seg godt nok informert.

– Det skaper forvirring å få motstridende meldinger. Jeg forstår at det virket uoversiktlig for dem som likevel ikke trengte å koke vannet, sier Espelid til NRK.

Dette er en melding fra Askøy kommune. Ved utsending av kokevarsel 6. juni ble varslingen sendt ut til et større område enn det som er berørt. Beboere med adresse Solhola, Øvre Strand, Nedre Strand, Kleiva og Olahaugen er tilknyttet Ingersvann og er dermed utenfor berørt område med kokevarsel. Vi beklager denne feilen. Askøy kommune (via SMS) 12. juni

Kan ha latt være å varsle tre tusen

På tidspunktet vannkrisen oppsto, kunne kommunen uansett bare nå 16.377 av innbyggerne med SMS-varsel.

Det utgjør 56 prosent av befolkningen på Askøy.

Nå innfører kommunen et nytt SMS-varslingssystem, basert på nasjonale registre som Altinn og Digipost. Den varsler 23.114 personer, tilsvarende de aller fleste over 16 år med registrert mobiltelefon.

Det gir en dekningsgrad på 79 prosent.

13.300 personer fikk vann fra Kleppe vannverk, der det infiserte høydebassenget på Øvre Kleppe var tilkoblet. Direkte omregnet betyr det at 3046 færre personer i dette området fikk SMS-varsel med det gamle systemet enn de vil gjøre med det nye.

Kommunen: – God dekning per husstand

Informasjonssjef Dag Folkestad i Askøy kommune påpeker at mange tidligere kokevarsler om Kleppe vannverk kan ha medført at det i det aktuelle området er prosentvis flere som har registrert nummeret sitt for å motta SMS-varsling.

Han påpeker at det også ble varslet gjennom medier, kommunens nettside og på Facebook.

Folkehelseinstituttet kartlegger smitteforløpet på Askøy. I deres gjennomgang skal de også se på måten folk ble varslet på.

Kommunen er forberedt på kritikk for den lave dekningsgraden på SMS-varslingen.

– Sett i etterkant, kan jeg si at det er uheldig. Men får vi nå en bedre dekning med en ny plattform. Hadde den kommet før smitteutbruddet, ville vi ha nådd flere, medgir varaordfører Bård Espelid.

Han mener likevel de nådde ut til mange av de berørte husstandene.

– Vi tror prosenten ville vært mye høyere hvis vi i stedet for antall personer målte hvor mange husstander vi klarte å nå med varselet, sier Espelid.

Campylobacter Ekspandér faktaboks Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom.

Du kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

God personlig hygiene hjelper mot smitte.

I Norge er nærmere 60 prosent av tilfellene smittet ved utenlandsopphold, spesielt i Middelhavsområdet og Asia.

Campylobacter er spesielt vanlig hos ville fugler, men den finnes også hos storfe, sau, gris, hund, katt, fjærfe og fluer.

I sjeldne tilfeller kan bakterien smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Tarminfeksjonen starter som oftest noen dager etter at man er blitt smittet.

For campylobacteriose er tiden fra man er smittet til sykdomen bryter ut ett til ti døgn.

Sykdommen går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. Symptomer ved campylobacteriose: Moderat feber og allmennsymptomer

Diaré, ofte med blod og slim

Magesmerter

Rundt 20 prosent har symptomer lenger enn én uke

Kan i sjeldne tilfeller gi leddbetennelse og lammelser Kilde: Folkehelseinstituttet

– Må stole på kommunen

Mariann Hauge på Florvåg er glad for at kommunen nå skal ta i bruk et nytt varslingssystem.

– Vi må jo bare gi kommunen tillit og stole på at dette blir bedre. Vi kan ikke bli helt paranoide heller, sier hun.

SYKDOMSBAKTERIEN: Analyser på Haukeland gjorde det klart at pasientene hadde samme bakterien i avføringen, som i drikkevannet på Askøy. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK