Flere tatt i trafikkontroller

Utrykningspolitiet har tatt flere for ulovligheter i trafikken i dag.

• På Stordabrua i 80-sonen hadde de laserkontroll, der to bilister fikk bot – en av dem for å ha kjørt i 96 km/t.

• I Fjøsangerveien i Bergen ble en motorsyklist stanset etter å ha kjørt i 120 km/t i 80-sonen. Motorsyklisten er i tillegg mistenkt for å ha vært påvirket av alkohol.