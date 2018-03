Flere rasutsatte hus på Votlo

10 eiendommer i boligfeltet på Votlo på Osterøy ligger utsatt til for skred. Det er resultatet etter at geologer har gransket området, skriver BT. Også seks andre eiendommer har forhold som bør utbedres, heter det i rapporten. En 38 år gammel kvinne mistet livet i et jordskred i området i desember i fjor.