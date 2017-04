Flere patruljer rykket ut til skole

Flere politipatruljer rykket ved 20.30-tiden lørdag ut til Haukeland skole i Bergen, etter en melding om at flere ungdommer hadde tatt seg inn i bygget via skolens tak. Meldingen stemte imidlertid ikke. – Det var noen på taket, men inne i skolebygningen var det kun en person som hadde tilknytning til skolen, som hadde låst seg inn. Han hadde snakket til dem som var på taket, slik at de forsvant. Det er godt folk følger med, men dette var en liten misforståelse, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord.