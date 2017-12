Flere oversvømmelser i Voss

Vei-, vann- og avløpsetaten i Voss kommune har vært ute på flere oppdrag lørdag. – Det er en del bekker som er begynt å gå over sine bredder, sier vakthavende Terje Trosvik. En kommunal bolig i Raugstadvegen sto i fare for vanninntrengning etter at en plastbøtte blokkerte en bekk, og det er oversvømmelse ved Gilbaret ved Palmafossen. – Det var litt bekymring for at veier skulle rase ut, men det har roet seg nå, sier Trosvik.