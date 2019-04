Flere offentlige toalett i Bergen

I fjor var det bare offentlige toalett på 14 steder i Bergen sentrum. I år vil turistene kunne gå på do på 34 ulike steder. For å utvide tilbudet har Bergen kommune inngått avtaler med en rekke private og offentlige virksomheter som stiller toalettene sine til disposisjon for byens besøkende.