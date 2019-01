Flere kollisjoner og utforkjøringer: Krevende føre på Vestlandet

Saken oppdateres.

Snø og glatte veier har resultert i flere utforkjøringer og kollisjoner på Vestlandet i ettermiddag. Politiet ber folk kjøre etter forholdene.

På rv. 7 i Samnanger står to vogntog fast.

Et av dem står fast mellom Bjørkheim og Gullbotn i retning Bergen. Vogntoget skal stå rett før en sving og bilberger er bestilt, opplyser politiet.

Også ved Røssebotnen i Samnanger står et russiskregistrert vogntog fast på vei opp mot Eikedalen. Det er manuell dirigering på stedet, opplyser politiet.

Flere kollisjoner

På fv. 57 på Hundvin i Lindås ble det meldt om en frontkollisjon like før klokken 17. To biler og tre personer var involvert, men det er ingen personskade, opplyser politiet. Det er litt kø på stedet, og bilberger er bestilt.

Mellom Øystebø og Lundebø i Samnanger kolliderte to biler like etter klokken 16. En person er kjørt i ambulanse til legevakten som følge av ulykken. To andre personer er involvert, men de skal være uskadd.

Brannvesenet opplyser at det er svært glatt på stedet.

Vogntog og personbil kjørte av veien

I ettermiddag kjørte et vogntog av veien på rv. 13 i Myrkdalen. Vegtrafikksentralen opplyser at det er planlagt å berge kjøretøyet i løpet av kvelden.

– Bergingen vil tidligst starte klokken 17, og i den forbindelse vil det bli nødvendig å stenge veien flere ganger i inntil 30 minutter, forteller trafikkoperatør Ronny Sleire.

Sleire forteller at de foreløpig ikke vet hvor lang tid bergingsarbeidet vil ta.

På Voss ved Store Ringheim kjørte også en personbil av veien og havnet på taket. Føreren skal ha vært alene i bilen når uhellet skjedde, og ifølge politiet er han uskadd. Politiet opplyser like etter klokken 16 at de er ferdig på stedet. Bilberger er bestilt og vil fjerne bilen.

HAVNET PÅ TAKET: På Voss kjørte denne bilen av veien i ettermiddag og havnet på taket. Foto: Kjell Ove Norheim

Sleire i Vegtrafikksentralen forteller om typisk vinterføre også i lavlandet.

– Det er kommet en del snø både i lavlandet og innlandet og oppover fjellet. Det viktigste når det er slikt føre er at folk avpasser farten etter forholdene.

– Kjør etter forholdene

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker, forteller at det ikke er en helt vanlig fredag ettermiddag på veiene.

– Vi får inn flere meldinger om ulykker enn vi pleier. Når føret er slik det er nå ber vi folk om å ta det med ro og kjøre etter forholdene.

På fylkesvei 15 ved Skora står et vogntog fast på veg opp mot Strynefjellet. Rett før klokken 17 opplyser politiet at vogntoget fortsatt står fast. Tungbilberger er på vei til stedet, men det vil ta litt tid.

Politiet melder at ett felt er åpent, og at det kan bli litt kø.

Sleire i Vegtrafikksentralen forteller at slikt skjer hver gang det kommer en del snø.

– I en del tilfeller er ikke vogntogene godt nok rustet, og da er dette resultatet.

Snøen resulterer i krevende kjøreforhold, også i fjellet.

– I fjellet er det vind og redusert sikt grunnet snøbyger. Det betyr at det kan være litt krevende kjøreforhold, sier Sleire.

DÅRLIG SIKT: På rv. 7 over Hardangervidda er det mye snø og dårlig sikt. Bildet er tatt ved Dyranut like før klokken 17. Foto: Statens vegvesen

Dette er vær- og føresituasjonen på fjellovergangene i Sør-Norge fredag ettermiddag:

Øst-vest:

E 16 Filefjell: Åpent. Snø- og isdekke og stedvis redusert sikt. Klokken 13:00 var det -9 grader, frisk bris og lett snø.

E 134 Haukelifjell: Åpent. Isdekke. Klokken 11:15 var det -8 grader, laber bris og lette snøbyger.

Rv. 7 Hardangervidda: Åpent. Snø- og isdekke, redusert sikt og fare for glatte partier. Klokken 13:30 var det -9 grader, laber bris og lette snøbyger.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Åpent. Snø- og isdekke, redusert sikt. Klokken 13:00 var det -9 grader, frisk bris og oppholdsvær.

Fv. 50 Hol-Aurland: Åpent. Snø- og isdekke, stedvis redusert sikt. Klokken 13:00 var det -8 grader, frisk bris og lett snø.

Rv. 15 Strynefjellet: Åpent. Stort sett snø- og isdekke, fare for glatte partier. Klokken 13:55 var det -6 grader, sørvestlig lett bris og skyet oppholdsvær.

Andre fjelloverganger i Sør-Norge:

E6 Dovrefjell: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 13:45 var det var det -8 grader, sørvestlig lett bris og lettskyet.

Rv. 9 Hovden–Haukeli: Åpent. Snø- og isdekke.

Rv. 13 Vikafjellet: Åpent. Snø- og isdekke. Klokken 13:45 var det -5 grader, frisk bris og snøbyger.

