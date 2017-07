Flere kjellere oversvømt etter kraftig nedbør i Kvinnherad

Brannvesenet er på plass i tre kjellere og har vært i en annen garasje på Husnes i Kvinnherad i Hordaland. Med lenser og pumper prøver de å redde inventaret fra vannmassene.

– Vi har fem biler ute og det kommer en til fra Haugesund som har mer utstyr, sier Atle Josdal, overordnet vakt i Kvinnherad brannvesen.

Da NRK snakker med ham, står han i en kjeller med vann 20 til 25 centimeter opp på veggen.

Tordenbyger og store lokale regn- og haglskurer rammet bygden mandag ettermiddag. Først fikk brannvesenet melding fra en huseier i området Bogsnes, deretter fra Rustene. Etter hvert viste det seg at flere hus på Bogsnes var rammet. Flere kan det bli.

– Det verste har heldigvis gitt seg, men vi ber folk om å ringe hvis de ser at det kommer mye vann, sier Josdal.

FJERNER: Brannvesenet prøver å fjerne vannet fra kjellerne. Foto: Atle Josdal / Kvinnherad brannvesen

Kraftige tordenbyger

Vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt bekrefter at det verste været er over.

– Radarene viser at det har vært ganske intense tordenbyger i området de siste to timene. Det tyder på at det har kommet ganske mye lokalt med nedbør også. Nå ser det ut til at det ikke har gått torden på en halvtime, sa Espen Dieseth Granan i 17.45-tiden.

De har ikke oversikt over hvor mye nedbør som har falt.

Ifølge brannvesenet har ikke avløpssystemene klart å ta unna vannet.

– Avløp har tettet seg etter regnet. Nå står vi med spade og hakke og prøver å få alt unna, sier Atle Josdal.

En av kjellerne skal være innredet, men skadeomfanget er ukjent. Kommunalvakten i Kvinnherad kommune er også kalt ut til oversvømmelsesstedet.

– Himmelen åpnet seg, og det var ikke snakk om dråper. Det var et løp fra himmelen. Jeg tror ikke det er noe avløpssystem som er lagd for å ta dette her, sier kommunalvakt Kjell Tungesvik.

Det skal ikke være overvann i veibanene i området, ifølge Vegtrafikksentralen.