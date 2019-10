Flere hundre kilo stein falt ned

Fløyfjellstunnelens nordgående løp i Bergen ble klokken 09.30 stengt, og politiet meldte at det lå en del grus eller stein i veibanen. Omfanget viste seg å være langt større. – Entreprenøren er på stedet og undersøker nå. Han anslo at det var stein på rundt 300-400 kilo som har rast fra taket, sier trafikkoperatør Katrine Kvåle til BA. Vegtrafikksentralen melder at tunnelen vil være stengt i en periode.