Flere hundre i fakkeltog

Minst 200 møtte opp til fakkeltog på Osøyro i ettermiddag for å protestere mot planene om å bygge bro over Bjørnefjorden, med ilandføring i Øyane vest for Halhjem. Kommunestyret begynte klokken 17.00, og i dag skal de si ja eller nei til planen.