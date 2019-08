Fleire vegar stengde

Fleire vegar er stengde i Hordaland på grunn av ras og fare for ras. E16 er stengd ved Bulken. I Kvam er Vikøyvegen på fv49 stengd som følger av store mengder vatn i vegbana. Også den lokale omkøyringsvegen via Gamle Vikøyvegen er stengd. Det same er fv13 ved Teigen i Ullensvang og fv7 ved Folkedal i Granvin.