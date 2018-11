Fleire utan vatn i Bergen

Bergen Vann melder at pumpestasjonen i Våkleiva på Bønes var stansa i morgontimane måndag. Fleire bebuarar i Våkleivåsen og Bråtet melde til vaktsentralen at dei var utan vatn. Det er opna ventilar for å tilføra vatn til bebuarane medan feilen blir utbetra. Det kan koma noko brunt vatn i løpet av dagen.