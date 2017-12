Fleire tonn med gamle bilbatteri blir stolne kvar månad

Det høge innhaldet av bly gjer brukte bilbatteri attraktive for tjuvar, som dei siste månadene har forsynt seg grovt frå gjenvinningsstasjonar i bergensområdet.

Renovasjonsselskapet Bir har merka ei markant auke sidan september: Mellom 600 og 700 kilo batteri har blitt stole i veka sidan september. Det tilsvarer fleire tonn i månaden.

Tjuvane tømmar batteriet for bly, som igjen blir frakta ut av landet og seld vidare.

No er Bir uroa for kva som skjer med dei miljøfarlege stoffa etter at tjuvane har henta ut metallet.

– I verste fall hamnar det i vassdrag og elvar. Det er alvorleg, seier kommunikasjonsrådgjevar i Bir, Tina Skudal.

Har funne «slakteplassar» for avfall

Fagrådgjevar i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze, fortel at elektroavfall på ville vegar er eit stort problem i heile landet.

– Vi har kome over ein del «slakteplassar» der farleg elektroavfall har blitt hogga opp. Når gjerningspersonane har henta ut det dei vil ha, let dei restane ligge att. Det kan få farlege konsekvensar.

Han seier det er særskildt problematisk dersom folk kastar denne typen avfall i vasskanten.

– Det kan skape akutte lokale problem, åtvarar han.

Avfallsbande kan stå bak

FARLEG: – Når restane etter elektroavfallet ligg att i naturen kan det få store konsekvensar, fortel Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet. Foto: Jo Straube

Det er uklart kven som står bak tjuveria, men Schulze fortel at dei kjenner til organiserte søppelbandar i Europa, med forgreiningar inn i Noreg.

Det farlege avfallet blir høgd opp i Noreg, før dei verdifulle delane blir frakta ut av landet. Restane vert liggande att.

Naturvernforbunder meiner det norske systemet for handsaming av farleg avfall er for dårleg.

– Det gjer det vanskeleg å spore dei som står bak. Ikkje berre tjuvane, men også dei som dumpar elektroavfall i naturen, seier han.

Trur tjuveria er systematiske

VESTLANDSRAID: Kommunikasjonsrådgjevar i BIR, Tina Skudal, mistenker at tjuvane systematisk stel brukte bilbatteri på Vestlandet og sel blyet frå desse i utlandet. Foto: Elise Angell / NRK

Bir sine mottak for farleg avfall på bensinstasjonar er sjølvbetjente. I 2011 måtte desse få hengelås etter fleire tilfelle av store tjuveri..

Det nye no er et tjuvane er begynt å bryte seg inn på returpunkta.

Bir opplever tjuveria som systematiske, og mistenker også at tjuvane hentar ut og sel blyet i utlandet.

– Vi trur det pågår eit batteriraid på Vestlandet, seier ho.

Det kan henge saman med Naturvernforbundet sin teori om avfallsbanden.

– Når det er systematiske tjuveri kan det vere teikn på at ein slags organisert mafia står bak. Ellers fins det også enkeltpersonar som gjer dette for eiga vinning, fortel Schulze.

Lite å tene på brukte batteri

I Noreg må ein selje svært mange brukte bilbatteri dersom ein skal tene seg rik på det.

Dag Rune Eide i Stena Recycling fortel at dei kjøper bilbatteri for mellom to og fem kroner kiloet.

For reint bly, betalar dei 12-15 kroner kiloet.

At det fins internasjonale bandar som stel elektroavfall er nytt for han.

– Eg er ikkje kjend med dette, men vi oppbevarar slikt innelåst, fortel han.