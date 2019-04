Fleire skadar i år enn i fjor

Hordaland Røde Kors Hjelpekorps ber folk hugsa på at det trass i flotte forhold på formiddagen, kan vere utfordrande snø om ettermiddagen. Skadestatistikken viser at dei ligg litt over gjennomsnittet enn tidlegare år. Så langt i påsken har dei hatt sju større og mindre skader og tre henteoppdrag.