Fleire lastebilar tek båten

Stadig fleire lastebilar vel Fjord Line-båten framfor E39 mellom Bergen og Stavanger, skriv BA. I 2016 frakta båten 5000 lastebilar mellom vestlandsbyane. I fjor var dette talet auka til 7000. Det er gått to år sidan regjeringa endra på regelverket for å få meir godstransport over på sjø.