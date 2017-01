Fleire køyrer over Hardangerbrua

Trafikken over Hardangerbrua gjekk opp med nær 5 prosent frå 2015 til 2016. Likevel er 2016-trafikken 13 prosent lågare enn venta då ein vedtok bygging. NTNU-forskar Morten Welde meiner bompengane, som utan avtale er på 150 kroner for personbilar og 600 kroner for større køyretøy, er for høge. – Lågare bompengetakstar ville gitt både høgare samfunnsnytte og auka inntekter til bompengeselskapet, seier han.