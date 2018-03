Fleire innbrot i Bergen

Politiet har natt til laurdag rykka ut på fleire innbrotsmeldingar. To mistenkte er arrestert etter innbrot i ein barnehage i Sandviken og i St. Markus kirke på Gyldenpris. I Urdihuset på Gyldenpris har alarmen gått to gonger, utan at politiet har tatt nokon.