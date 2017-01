Fleire har tillit til politiet

76 % av dei spurde i politiets innbyggarundersøking for 2016 svarar at dei har svært stor eller ganske stor tillit til politiet i Vest. Det er ein liten auke samanlikna med 2015. Samstundes er det ein større del av dei spurde som har svara at dei har ganske liten tillit til Vest politidistrikt.