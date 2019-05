Fleire busskur utsett for tagging

15–20 busskur mellom Nyborg og Breistein i Åsane er utsett for tagging. Det skriv Åsane Tidende. Teksten «nok er nok» og «nei til bompengar» er skriven i alle busskura. Dette er slagordet til partiet Folkeaksjonen nei til bompengar. Leiaren for partiet seier til avisa at han meiner dette er vandalisme, gjort av nokon som ynskjer å skada partiet.