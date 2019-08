Flåmsbana har opna att

Flåmsbana har opna att, etter at to tog kolliderte ved Berekvam stasjon i går ettermiddag. Ti personar blei lettare skadde då toga med til saman 800 passasjerar køyrde i kvarandre. Reisande må framleis rekna med forseinkingar, opplyser Bane Nor.