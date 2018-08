Fjøsbrann i Etne – mange kyr i bygningen

– Bonden seier at minst 40 av rundt 75 kyr er ute på beite, men det er uvisst kor mange kyr som har brent inne, seier operasjonsleiar i Sør-Vest politidistrikt Helene Strand.

Politiet fekk melding om brannen like før klokka 16. Politi, brannvesen, ambulanse og vetrinær rykte ut, og då naudetatane kom til staden var bygningen overtend.

FJØSBRANN: Garden ligg ved Stordalsvatnet i Etne kommune.

Politiet veit så langt ikkje om ein har greidd å redde ut nokre av dyra frå fjøset, før bygningen sto i full fyr.

– Det skal vere to-tre kyr utanfor driftsbygningen, men me veit ikkje om dei gjekk der før det byrja å brenne eller om dei kom seg ut, seier Helene Strand i politiet.

Ikkje lenger spreiingsfare

Det ligg ein skog like ved den brennande bygningen, og naudetatane arbeidde hardt for å unngå at brannen skulle spreie seg.

– Det er ikkje lenger fare for spreiing, seier operasjonsleiar i Sørvest politidistrikt Helene Strand klokka 1706.

Vitne på staden melder om at bygningen står i fyll fyr og at det er stor røykutvikling, skriv lokalavisa Grannar. Avisa skriv òg bønder i området kom til for å hjelpa med å sløkkja brannen, og hadde med vatn frå Stordalsvatnet, som ligg like ved.

BRANN: Fleire brannbilar er på staden og deltek i sløkkjearbeidet. Foto: Øystein Frønsdal Silde / Grannar

Tvilar på at kyrne i fjøset kan ha overlevd

Klokka 17 var det framleis for mykje røyk til at brannmannskapa kunne gå inn i bygget og få oversikt over situasjonen.

– Det viktigaste no er å få sløkt brannen, og så skaffe oss ei oversikt over om det er dyr i bygningen som kan reddast, seier Helene Strand.

Ho seier vidare at dersom det er dyr som lever, så vil vetrinæren ta hand om dei.