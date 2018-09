Fjøsangervegen stengd

Fjøsangervegen er stengd for personbilar på grunn av store vassmengder fleire stader. På enkelte punkt står vatnet så høgt at Vegtrafikksentralen har valt å stenga vegen. – Det største problemet er Fjøsangervegen. I tillegg tek vatnet seg inn i fleire hus og fleire bilar står djupt i vatn, seier operasjonsleiar Per Algrøy i politiet.