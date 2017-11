Fjerner busslommer for at busser skal få komme først

– Vi ønsker at de som reiser kollektivt skal tape minst mulig tid, forklarer Ståle Furnes, kollektivkontakt i Statens vegvesen.

Han står ved en tidligere busslomme i Bergen som for øyeblikket blir bygd igjen til fordel for såkalt «kantstopp». Der skal bussene ikke lenger svinge ut av veien og stoppe for passasjerer, men stoppe inntil kanten av veibanen.

«Kantstopp» blir nå bygget i flere og flere områder der trafikantenes hastighet beviselig er lav.

– Hovedhensikten er at vi ønsker at flere skal ta buss, og dermed må vi prioritere de kollektivreisende. Her skal biler vente bak bussen slik at bussen ikke mister sin plass i køen, sier Furnes.

BYGGER KANT: – Her skulle holdeplassen oppgraderes, og da ble det billigere å lage kantstopp i stedet. Mange av busslommene er dårlige, forklarer Ståle Furnes, kollektivkontakt i Statens vegvesen. Foto: Elise Angell / NRK

– Billigere enn å fikse busslommen

I tillegg til at bussen beholder sin plass i køen, mener vegvesenet at «kantstopp» gir en rekke fordeler på veier med lav hastighet.

Kortere betjeningstid

Bedre komfort for passasjerene

Mindre arealkrevende

Enklere å drifte og vedlikeholde

Billigere å lage

– Rundt 80 holdeplasser i Bergensområdet blir nå oppgradert, og flere steder er det billigere å lage kantstopp i stedet for å utbedre busslommen. Mange av busslommene er dårlige, forklarer Furnes.

Å oppgradere en lomme koster mellom 500.000 og 1 million per holdeplass. Tilsvarende sum for et kantstopp er mellom 350.000 og 500.000 kroner.

– Noen lommer forblir lommer, men en del plasser blir altså lomme nå om til kantstopp, sier Furnes.

– Design av trafikkfarlige situasjoner

NAF er skeptisk til endringene som nå blir gjort.

– Dette å designe farlige forbikjøringer og trafikksituasjoner. Jeg er usikker på om dette virkelig er så uproblematisk som Vegvesenet påstår, sier daglig leder ved lokalavdelingen Bergen og Omegn, Liv Røssland.

UROLIG: Daglig leder i NAF avd. Bergen og Omegn, Liv Røssland, mener det busstopp midt i veien vil skape flere trafikkfarlige situasjoner. – Det er også grunn til å sette spørsmålstegn ved om dette er godt anvendte penger. Foto: Sølve Rydland

Hun mener videoen av den unge gutten som var svært nær ved å bli påkjørt på Gol viser at det fort kan oppstå farlige situasjoner når passasjerene går av bussen.

Også nabo Ulv Erik Nilsen på Bønes i Bergen frykter konsekvensene. Han blir provosert av vegvesenets argumenter for å fjerne busslommene.

PROVOSERT: Ulf Erik Nilsen på Bønes i Bergen, mener Vegvesenet heller burde bruke pengene på andre trafikksikkerhetstiltak enn å fjerne busslommer langs veiene. Foto: Elise Angell / NRK

– Forklaringen er at bussene skal spare tid, og at de har problemer med å komme seg ut på veien igjen. Det har jeg aldri sett. Jeg synes pengene kunne vært brukt til andre ting, sykkelveier for eksempel, sier en småirritert Nilsen.

– Bilister viser hensyn

Blant bussjåførene er meningene delte. På den ene siden gjør de nye stoppene det enklere for alle passasjerer, også rullestolbrukere, å gå av og på.

– Vi kommer inntil fortauskanten på en god måte. Det negative er bilene bak som vil forbi på utsiden istedenfor å vente. Det kan det skape farlige situasjoner med folk som går ut i veibanen foran bussen, mener hovedverneombud for sjåførene i Tide, Arne Rasmussen.

Til dette svarer Furnes i Vegvesenet at antallet ulykker ikke har økt der kantstopp er blitt innført tidligere.

– Ser vi at dette skaper farlige forbikjøringer må vi vurdere sperrelinjer, men vi regner med bilister viser hensyn, sier Furnes i Vegvesenet.