Fjelleovergangane i Sør-Noreg

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengd for personbilar, og det er kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn. Det er også kolonnekøyring på E 134 over Haukeli. Riksveg 13 over Vikafjellet er heilt stengd inntil vidare