Fiskedød i Fjæra – igjen

Marine Harvest seier at unormalt mykje smolt ved setjefiskanlegget i Fjæra i Etne døydde rundt påske. Selskapet seier til bransjenettstaden ilaks.no at prøver å finna årsaka yngeldøden. I fjor måtte dei slakta to millionar lakseyngel på grunn av ein bakterie.