Fiskebåt grunnstøtt ved Fedje

En fiskebåt har grunnstøtt på østsiden av Fedje. HRS opplyser på Twitter at en redningsskøyte sleper båten med tre personer om bord. – Vi har ikke hørt at det er fare for lekkasje. Mannskapet om bord meldte selv fra, og opplyste at de ikke ønsket å starte opp igjen maskineriet, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen Sør-Norge. Bull opplyser at det ikke er meldt om personskade. Fiskebåten blir slept til Ågotnes.