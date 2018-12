Firma anmeldt etter trafikkkontroll

Statens vegvesen hadde i dag kontroll fokusert mot tunge kjøretøy ved Kvåle på Voss. To kjøretøy hadde skrifltige mangler og et kjøretøy fikk bruksforbud etter at det ikke tilfredsstilte kravene til transport av farlig gods. Firmaet ble i tillegg anmeldt.