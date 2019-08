Fireåringene får svømmetrening i sjøen: – Dette gjør dem trygge resten av livet

– Svaberg er glatte og det er forskjell på flo og fjære. Det må barna lære, sier Endre Ytreland.

Lederen i Redningsselskapet region vest hyller Søre Øyane naturbarnehage i Os utenfor Bergen.

Der bestemte de ansatte seg nemlig nylig for å gjøre barnehagen til den første i landet som gir barna svømmetrening i sjøen.

– Vi har sjø rundt oss på alle kanter. Derfor er det viktig å lære barna å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå ved sjøen, sier Kjersti Ellingsen, daglig leder i barnehagen.

– VIKTIG: Leder i Redningsselskapet region vest, Endre Ytreland, sier det er viktig at barn lærer seg å håndtere svømming i sjø fra ung alder. Foto: Aurora Berg / NRK

Lærer fra ung alder

Jevnlig tar de ansatte barna med til sjøkanten i nærheten av barnehagen.

NRK er med på en «trening». I vannkanten står fem barn og plasker i saltvannet. Bortsett fra dét, er det lite som minner om en vanlig tur på stranden.

Barna er iført våtdrakter og hjelm, som skal sikre dem når de øver på å mestre sjøens utfordringer.

To av elleve ansatte med kompetanse på livredning i sjø er alltid til stede.

– Det som skjer her er helt fantastisk. De fleste drukningsulykker skjer fra land. Barn må lære å komme seg opp fra vannet på egen hånd, sier Ytreland i Redningsselskapet.

PLASK: Seks barn av gangen får opplæring i sjøen ved Søre Øyane utenfor Bergen. Foto: Aurora Berg / NRK

– Gå tur i sjøen!

I fjor omkom nesten like mange i drukningsulykker som i trafikken, viste tall fra Redningsselskapet tidligere i sommer. Bedre svømmeundervisning ble av brann- og redningstjenesten pekt på som det fremste tiltaket for å forebygge drukningsulykker.

– Det er veldig bra å starte allerede i den alderen her. Det er klart at det gjør dem trygge resten av livet, sier Ytreland.

Ellingsen i barnehagen sier de kaller tiltaket for å «gå tur i sjøen». Læringen starter på land og beveger seg gradvis utover mot dypet etter hvert som barna lærer seg å mestre sjøvannet.

– Det handler om å bruke sjøen som en naturopplevelse. I starten kjenner de på at de blir våte, at vannet trenger gjennom drakten og at vesten styrer kroppen deres. Deretter flytter vi oss gradvis utover, sier hun.

VIL HA MED FLERE: Daglig leder i Søre Øyane naturbarnehage, Kjersti Ellingsen, sier hun vil ha flere barnehager med på laget. Foto: Aurora Berg / NRK

Flere melder seg på

Etter at Søre Øyane startet opp med denne typen svømmetrening, har to andre barnehager i nærheten hengt seg på. En på Os og en på Sotra. Også i Vindafjord vurderer kommunen å flytte svømmeopplæringen ut.

Ellingsen håper flere barnehager tar utfordringen og hopper uti. Hun peker på at millioner til svømmeopplæring som kunne vært søkt om, står ubrukte.

– Man må tørre å tenke nytt og si ja til bevilgning til slike aktiviteter, sier barnehagesjefen.